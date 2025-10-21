Professor é agredido por pai de aluna após bronca por uso de celular

Professor ficou com olho roxo e hematomas nas costas - Foto: TV Globo/Reprodução

Um professor de 53 anos foi agredido com nove socos por um pai dentro do Centro Educacional 4 do Guará, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira, 20, após pedir que uma aluna parasse de mexer no celular durante a aula.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na sala de coordenação e agride o educador, que tenta se proteger enquanto é contido por outros funcionários. Nas imagens, é possível ver a filha do agressor tentando separar a briga e aplicando um “mata-leão” no próprio pai para impedir que ele continuasse as agressões. Outras três estudantes presenciaram a cena.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O professor relatou que a agressão aconteceu após chamar a atenção da aluna, que se recusava a copiar o conteúdo do quadro. Ele ficou com olho roxo e hematomas nas costas.

O agressor, identificado como Thiago Lênin Sousa, foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele vai responder em liberdade por lesão corporal, injúria e desacato.

Em depoimento, Thiago afirmou que a filha ligou dizendo que o professor teria xingado a estudante, admitindo que "partiu para cima" do professor, mas negou ter feito ameaças.

A Secretaria de Educação do DF informou que a Coordenação Regional de Ensino do Guará está acompanhando o caso e que a Corregedoria vai apurar os fatos.

A pasta acionou o Batalhão Escolar para reforçar a segurança na entrada e saída dos alunos e reafirmou o compromisso de garantir um ambiente seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade escolar.