Polícia desmonta estrutura do PCC com lucro semanal de R$ 700 mil
Ação tem objetivo de cumprir 38 mandados de prisão e 110 de busca e apreensão
Por Bernardo Rego
Foi deflagrada nesta terça-feira, 21, uma megaoperação contra integrantes de uma organização criminosa responsáveis por coordenar mais de 80 pontos de tráfico de drogas.
Segundo a polícia, os integrantes do PCC obtinham lucro de R$ 700 mil em uma semana com apenas um ponto de venda de drogas. Estão nas ruas de São Paulo 240 que visam cumprir 38 mandados de prisão e outros 110 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes. Até o momento, 16 foram presos.
Segundo as investigações, os envolvidos também exercem "cargos administrativos" na facção, sendo responsáveis por "cadastrar" novos integrantes, bem como fiscalizar e punir aqueles que descumprem alguma norma.
A estrutura da quadrilha foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo o delegado Guilherme Leonel, responsável pela operação, somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana.
“Fazer esse tipo de investigação e deflagrar uma operação tão grande quanto esta é de extrema importância para desarticular o tráfico de drogas comandado por uma das principais organizações criminosas do país”, pontuou o delegado.
Ainda segundo o delegado, a operação foi denominada “Auditoria”, porque faz alusão a como os coordenadores desses pontos de tráfico são chamados. Os casos estão sendo registrados na 8ª Cerco.
