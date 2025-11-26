Sara Mariano: novo júri já tem data para acontecer

Fórum de Dias D’Ávila - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O júri popular do caso Sara Mariano, que aconteceria na manhã desta terça-feira, 25, no Fórum de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador e foi cancelado, já tem uma nova data para acontecer.

De acordo com o advogado de defesa de Ederlan Santos Mariano, Otto Lopes, em entrevista a Rádio Sociedade, o novo júri será no dia 24 de Fevereiro de 2026.

Defesa abandonou o júri

A defesa abandonou o julgamento, após alegar falta de segurança e estrutura. Na ocasião, os três acusados pelo feminicídio da cantora gospel, Ederlan Santos Mariano, Weslen Pablo Correia de Jesus e Victor Gabriel Oliveira Neves, seriam julgados.

O advogado de defesa de Ederlan Santos Mariano, Otto Lopes, afirmou que a decisão de deixar o plenário decorreu após a defesa identificar uma possibilidade de imparcialidade no julgamento.

"Não tem estrutura física, estrutura de segurança, estrutura adequada para um julgamento de três réus em um processo que deve perdurar de dois a três dias. Mais de 11 advogados constituídos e não tem estrutura sequer com a bancada defensiva. A gente tem apenas quatro locais. O próprio Ministério Público está de pé ao lado de onde os jurados se sentariam, o que feriria a imparcialidade do julgamento", afirmou.

Segundo o jurista, desde a audiência anterior, os réus têm sido agredidos e hostilizados pela população. Desta forma, o advogado garante querer exercer o direito constitucional de defesa com brevidade, mediante garantia da estrutura julgada adequada.

O advogado revelou que pretende levar o novo júri para o Fórum Ruy Barbosa, em salvador. "A gente quer que seja desaforado, em especial para a comarca de Salvador, que tem o Fórum Ruy Barbosa, com estrutura física adequada para esse julgamento", sugeriu.