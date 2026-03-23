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POLÍCIA

Seis integrantes de torcida organizada são presos com drogas em Salvador

Ação ocorreu após confusão dentro de ônibus na região de Sete de Abril

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/03/2026 - 11:31 h

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Entre os detidos está uma adolescente
Entre os detidos está uma adolescente -

Seis integrantes de uma torcida organizada foram apreendidos por policiais militares na tarde de domingo, 22, na Avenida Aliomar Baleeiro, nas imediações do bairro de Sete de Abril, em Salvador. Entre os detidos está uma adolescente.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a ação foi realizada por guarnições do Batalhão Gêmeos durante a intensificação do policiamento na região. Os agentes identificaram um ônibus com cerca de 50 indivíduos uniformizados de uma torcida organizada praticando desordem no interior do coletivo.

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Diante da situação, outras equipes foram acionadas para dar apoio à abordagem. Durante a revista, os policiais apreenderam 29 pinos de cocaína, três papelotes de maconha, oito aparelhos celulares, além de duas soqueiras e duas balaclavas.

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Os seis integrantes e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

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Tags:

polícia militar da bahia Salvador Torcida Organizada

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