POLÍCIA
POLÍCIA

Surto em condomínio: homem dispara arma e BOPE invade apartamento

Homem de 46 anos se trancou em apartamento quando fez os disparos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/11/2025 - 8:30 h | Atualizada em 16/11/2025 - 8:44
Homem de 46 anos se trancou no banheiro e disparou várias vezes após surto
Um homem de 46 anos efetuou diversos disparos de arma de fogo dentro do próprio apartamento, após entrar em surto psicótico. Segundo a polícia, ele se trancou no banheiro do imóvel e acreditava haver pessoas na sala que queriam matá-lo.

O episódio aconteceu dentro de um condomínio em Samambaia, no Distrito Federal, por volta das 6h20 de sábado, 15. Diante da situação crítica, a Polícia Militar do DF acionou o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Negociações

Após horas de diálogo, as negociações tiveram desfecho positivo. Às 10h50, os agentes do BOPE entraram no apartamento e realizaram a prisão do autor, que não esboçou qualquer resistência. Dentro do imóvel foram encontradas pistola e munições.

O homem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e levado posteriormente para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação médica. Ele ainda foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

x