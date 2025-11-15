Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOLPE FATAL

Advogado é morto a facadas por cliente durante atendimento

Homem, de 53 anos, foi preso ainda no escritório; polícia apura motivação do crime

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

15/11/2025 - 22:28 h
Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu
Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu -

Para o advogado Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos, o que deveria ter sido apenas uma reunião rotineira de trabalho terminou em tragédia, nesta sexta-feira, 14, quando atendia um cliente em seu escritório, em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele foi esfaqueado no peito pelo homem, de 53 anos, e morreu.

De acordo com testemunhas, o atendimento começou de maneira aparentemente tranquila, mas a conversa entre Mendonça e o cliente rapidamente se tornou tensa. Em um determinado momento, o advogado saiu da sala para buscar um documento na recepção, quando foi golpeado. A esposa do suspeito, que o acompanhava, e colegas de Mendonça conseguiram contê-lo, evitando que o ataque se tornasse ainda mais letal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O advogado foi imediatamente levado ao Hospital São Sebastião, mas morreu pouco depois. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito já contido. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. a polícia apura a motivação do crime.

Leia Também:

Adolescente de 17 anos é sequestrado e executado a tiros na Bahia
Condenado a 23 anos é capturado após denúncia de violência doméstica
Corpo de homem é localizado sem os membros no interior da Bahia

Quem era Marcelo Mendonça

Marcelo Mendonça, que além de advogado, era professor de direito, servidor público e músico, era uma figura bastante conhecida na região. Formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com pós-graduação em direito público e mestre em administração pública, ele lecionou na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga e ocupou cargos importantes em órgãos públicos, como o SAAE de Viçosa e a prefeitura de Ponte Nova. Ele também era sócio de um escritório de advocacia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

advogado atendimento a cliente crime Escritório de advocacia esfaqueado Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga HOMICÍDIO homicídio qualificado investigação Marcelo Andrade Mendonça músico Polícia Prefeitura de Ponte Nova preso em flagrante professor de direito saae servidor público sócio de escritório suspeito Tragédia Viçosa violência Zona da Mata Mineira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x