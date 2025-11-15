Advogado é morto a facadas por cliente durante atendimento

Marcelo ainda foi levado a hospital, mas morreu - Foto: Reprodução Redes Sociais

Para o advogado Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos, o que deveria ter sido apenas uma reunião rotineira de trabalho terminou em tragédia, nesta sexta-feira, 14, quando atendia um cliente em seu escritório, em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele foi esfaqueado no peito pelo homem, de 53 anos, e morreu.

De acordo com testemunhas, o atendimento começou de maneira aparentemente tranquila, mas a conversa entre Mendonça e o cliente rapidamente se tornou tensa. Em um determinado momento, o advogado saiu da sala para buscar um documento na recepção, quando foi golpeado. A esposa do suspeito, que o acompanhava, e colegas de Mendonça conseguiram contê-lo, evitando que o ataque se tornasse ainda mais letal.

O advogado foi imediatamente levado ao Hospital São Sebastião, mas morreu pouco depois. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito já contido. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. a polícia apura a motivação do crime.

Quem era Marcelo Mendonça

Marcelo Mendonça, que além de advogado, era professor de direito, servidor público e músico, era uma figura bastante conhecida na região. Formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com pós-graduação em direito público e mestre em administração pública, ele lecionou na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga e ocupou cargos importantes em órgãos públicos, como o SAAE de Viçosa e a prefeitura de Ponte Nova. Ele também era sócio de um escritório de advocacia.