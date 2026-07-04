Suspeitos aplicar golpe do bilhete premiado em idosa são presos em Salvador

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Dois homens, de 34 e 38 anos, suspeitos de aplicarem o golpe do bilhete premiado contra uma idosa, foram presos nesta sexta-feira, 3, em Salvador. A dupla é investigada pelo crime de estelionato.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos capturados são naturais do Rio Grande do Sul; seus nomes não foram revelados.

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Ambos foram detidos após equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) cumprirem diligências no bairro da Pituba, área nobre da capital baiana.

Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Depois de serem detidos, os homens foram conduzidos a uma unidade policial, onde foram autuados em flagrante. Eles permanecem custodiados e à disposição da Justiça.

A investigação segue em andamento, enquanto a polícia segue tentando identificar e localizar uma mulher, também suspeita de participar da ação criminosa.

Os investigadores verificam ainda se há outras vítimas e mais comparsas envolvidos no golpe.

Veja como funciona o golpe

Os golpistas envolvidos nesse esquema operam de maneira calculada. De acordo com relatos de vítimas, o processo envolve várias etapas que visam convencer os alvos da autenticidade do golpe:

A abordagem: Um dos membros da quadrilha se passa por analfabeto e aborda uma pessoa na rua, geralmente um idoso. Ele apresenta um bilhete falso, alegando que ganhou um prêmio de alto valor, mas não consegue ler o bilhete por conta própria.

Um dos membros da quadrilha se passa por analfabeto e aborda uma pessoa na rua, geralmente um idoso. Ele apresenta um bilhete falso, alegando que ganhou um prêmio de alto valor, mas não consegue ler o bilhete por conta própria. O cúmplice: Nesse ponto, um segundo integrante da quadrilha, se aproxima fingindo ser um transeunte com boas intenções. Ele se oferece para ajudar o suposto analfabeto, alegando que pode ler e compreender o bilhete.

Nesse ponto, um segundo integrante da quadrilha, se aproxima fingindo ser um transeunte com boas intenções. Ele se oferece para ajudar o suposto analfabeto, alegando que pode ler e compreender o bilhete. A falsa confirmação: O cúmplice finge ligar para o banco e recebe informações falsas que supostamente confirmam a autenticidade do bilhete premiado. Tudo isso é feito para dar credibilidade ao golpe e manipular a vítima.

O cúmplice finge ligar para o banco e recebe informações falsas que supostamente confirmam a autenticidade do bilhete premiado. Tudo isso é feito para dar credibilidade ao golpe e manipular a vítima. A promessa do prêmio: O suposto analfabeto, após a falsa confirmação, afirma que não tem interesse em ficar com todo o dinheiro do prêmio e que deseja apenas uma parte. Os golpistas convencem a vítima a comprar o bilhete “premiado”.

Em troca do pagamento, os golpistas prometem à vítima que ela poderá retirar o prêmio no banco, deixando o idoso ansioso por sua suposta recompensa.