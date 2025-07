Três homens são executados a tiros no bairro do Retiro

Unidade do DPT fazendo a remoção dos corpos no bairro do Retiro - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Mais uma madrugada sangrenta foi registrada nesta quarta-feira, 23, em Salvador. Isso porque três homens foram encontrados mortos com marcas de tiros no bairro do Retiro.

Segundo apuração do Portal A TARDE, os corpos estavam com diversos disparos de tiros e foram encontrados próximo à fábrica da Coca-Cola. Havia diversos sinais de violência. A localidade é conhecida como Morro do Águia e, de acordo com informações preliminares, duas das vítimas seriam pai e filho.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição da 9ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver no Retiro. Ao chegarem no local, os agentes encontraram três corpos com pés e mãos amarrados. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para adoção das medidas legais.

Uma unidade do DPT já está no local fazendo a perícia e proceder a remoção dos corpos. Em nota, a Polícia Civil informou que 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o triplo homicídio de três homens, sem identificações formais, vítimas de disparos de arma de fogo, que tiveram os corpos localizados na manhã desta quarta-feira (23), no bairro de São Gonçalo do Retiro.

Ainda segundo a Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade especializada para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como sua motivação e autoria.