POLÍCIA
INSALUBRIDADE

Tutores são presos e mais de 70 cachorros resgatados por maus-tratos

Animais viviam em condições insalubres e um dos cães estava convulsionando

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 11:15 h
Imagem ilustrativa da imagem Tutores são presos e mais de 70 cachorros resgatados por maus-tratos
-

Uma tartaruga e 72 cachorros em situação de maus-tratos foram resgatados de uma residência, na quinta-feira, 27. Os responsáveis pelo local, situado no povoado de Arujá, em São Paulo (SP), foram presos em flagrante.

Um dos cães foi encontrado convulsionando dentro de uma banheira, e outros apresentavam sinais de doença e desnutrição.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), os animais viviam confinados em uma área de três cômodos, considerada insuficiente para a quantidade de animais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a ação ocorreu após a denúncia de uma equipe de proteção animal que percebeu os sinais de maus-tratos.

Acúmulo de fezes e falta de alimentação

Durante a operação, os agentes foram recebidos por uma mulher que autorizou a entrada na residência. No local, os policiais constataram mau cheiro e acúmulo de fezes. Além disso, não foi encontrado nenhum tipo de alimentação adequada.

O veterinário que acompanhou a ação identificou que havia indícios de que as cadelas eram usadas para reprodução, o que sugere o funcionamento de um canil clandestino. Na ação, um contrato de compra e venda de cães foi entregue aos policiais.

Durante a ocorrência, um dos responsáveis teria chegado ao imóvel, negado a situação de maus-tratos e desacatado um policial militar. Ele e a outra moradora da residência foram encaminhados à delegacia local.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como abuso de animais e desacato.

x