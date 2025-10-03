Gestora de abrigo é presa suspeita de maus-tratos contra idosa

Investigação começou após uma médica de um hospital público identificar sinais de agressão no corpo da vítima - Foto: Reprodução

Uma mulher de 41 anos, responsável pela administração de um abrigo de idosos no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foi presa sob suspeita de maus-tratos a uma idosa de 91 anos.

A prisão ocorreu na quinta-feira, 2, durante a Operação Virtude, conduzida pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, a investigação começou após uma médica de um hospital público identificar sinais de agressão no corpo da vítima, que apresentava múltiplas lesões. A idosa foi levada à unidade de saúde pela própria gestora do abrigo.

À diposição da Justiça

A suspeita foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

A Operação Virtude seguirá ao longo do mês de outubro, com foco em intensificar as ações de enfrentamento à violência contra pessoas idosas.