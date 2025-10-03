Menu
POLÍCIA
SALVADOR

Gestora de abrigo é presa suspeita de maus-tratos contra idosa

A prisão ocorreu na quinta-feira, 2, durante a Operação Virtude, conduzida pela Polícia Civil

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/10/2025 - 22:20 h
Investigação começou após uma médica de um hospital público identificar sinais de agressão no corpo da vítima
Investigação começou após uma médica de um hospital público identificar sinais de agressão no corpo da vítima

Uma mulher de 41 anos, responsável pela administração de um abrigo de idosos no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foi presa sob suspeita de maus-tratos a uma idosa de 91 anos.

A prisão ocorreu na quinta-feira, 2, durante a Operação Virtude, conduzida pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, a investigação começou após uma médica de um hospital público identificar sinais de agressão no corpo da vítima, que apresentava múltiplas lesões. A idosa foi levada à unidade de saúde pela própria gestora do abrigo.

À diposição da Justiça

A suspeita foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

A Operação Virtude seguirá ao longo do mês de outubro, com foco em intensificar as ações de enfrentamento à violência contra pessoas idosas.

