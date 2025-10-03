Redução nos índices de violência marca setembro em cidade da RMS

Entre janeiro e junho de 2025, cidade registrou 77 homicídios, em 2024, foram 92, no mesmo período - Foto: Reprodução Rafael Kuster

Diferente de muitas cidades baianas que ainda lidam com altos índices de violência, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), registrou avanços significativos na segurança pública. Segundo dados do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em setembro deste ano, o número de homicídios caiu 60%, se comparado ao mesmo período de 2024.

De acordo com a instituição, a redução de 10 para 4 casos é resultado de ações conjuntas das forças de segurança, da Delegacia da Mulher (Deam), da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/ RMS) e da Prefeitura de Camaçari, que vão além do policiamento ostensivo e envolve também investimentos em iluminação, infraestrutura e políticas sociais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É um número bastante expressivo, que demonstra o trabalho que vem sendo desenvolvido de forma integrada, com reforço na logística do policiamento e ações preventivas em parceria com Prefeitura de Camaçari, que tem contribuído, sobretudo, com melhorias na iluminação pública e na infraestrutura viária, como também com a Delegacia da Mulher e a 4ª Delegacia de Homicídios”, explica o comandante do 12º BPM, tenente-coronel Roberto Castro.

Ações urbanas, educação e prevenção

A operação "Paz e Ordem", desenvolvida em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Sedur), também tem contribuído para o ordenamento da cidade, com destaque para o combate à poluição sonora, que frequentemente está associada a outros tipos de crimes.

Ainda conforme a 12ª BPM, a tendência de queda não é isolada ao mês de setembro. No primeiro semestre de 2025, os homicídios em Camaçari já haviam diminuído 16,3% em relação ao mesmo período de 2024. Entre janeiro e junho deste ano, foram 77 registros, contra 92 no ano passado.

Em setmbro de 2025, número de homicídios caiu 60%, se comparado ao mesmo período de 2024 | Foto: Divulgação Polícia Militar

Além disso, a unidade policial também se destacou como a que mais apreendeu armas de fogo em Salvador e Região Metropolitana, no mesmo período.

O papel da gestão municipal tem sido decisivo nesse processo. Projetos como o Brilha Camaçari - de qualificação da iluminação pública -, a reabertura da Cidade do Saber - espaço de formação cultural, esportiva e tecnológica -, e a requalificação da rede municipal de ensino reforçam uma abordagem transversal à segurança, baseada também na educação, cultura e oportunidades.

“Segurança também se faz com escolas funcionando, saúde acessível, cultura e esporte ativos e investimento em qualificação profissional. Esse é o caminho que estamos seguindo, sempre em parceria com as forças de segurança, debatendo estratégias voltadas à valorização da vida e construção de uma cidade mais segura e justa para todos", afirmou o prefeito Luiz Caetano.