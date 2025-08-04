Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRISÃO DOMICILIAR

Abordagem na rua: como PF cumpriu mandado de prisão de Bolsonaro

Entenda prisão domiciliar do ex-presidente

Por Gabriela Araújo

04/08/2025 - 20:59 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve o mandado de prisão domiciliar cumprido na rua de casa, localizada no bairro Jardim Botânico, em Brasília, no início da noite desta segunda-feira, 4.

O ex-mandatário foi abordado pela Polícia Federal (PF) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF), que determinou a custódia de Bolsonaro, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sem apresentar resistência, Bolsonaro entregou o celular aos agentes antes de entrar em sua casa, de acordo com informações do jornal O Globo. Em seguida, ele foi informado sobre a determinação do magistrado e assinou um termo.

Leia Também:

Filhos de Bolsonaro atacam Moraes após prisão: "Ditadura"
Além de Bolsonaro, veja quais ex-presidentes do Brasil já foram presos
Quatro motivos que levaram à prisão domiciliar de Bolsonaro
Urgente! Preso, Bolsonaro tem celular apreendido pela PF

Bolsonaro já utilizava tornozeleira eletrônica, após a autorização das medidas cautelares, ordenada por Moraes. Para além, ele também estava proibido de sair de casa das 19h às 6h e nos fins de semana.

Quatro pontos para entender a prisão do Bolsonaro

  • Descumprimento das medidas cautelares: o magistrado diz que Bolsonaro violou pela segunda vez as determinações da Justiça para justificar a prisão;
  • Participação virtual nas manifestações: o ponto chave para a decisão de Moraes, segundo ele, deve-se à participação por chamada de vídeo do ex-presidente nas manifestações bolsonaristas realizadas em ao menos 60 cidades do país.
  • Conduta ilícita: na decisão, Moraes aponta uma “conduta ilícita dissimulada” de Bolsonaro, ao preparar material pré-fabricado para ser divulgado em manifestações e redes sociais;
  • Aparição nas redes sociais: o ministro também mencionou a foto que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou em suas redes sociais ao lado do ex-presidente e suas filhas, e logo em seguida, apagou uma postagem nas redes sociais para tentar ocultar a infração.

Entenda medidas cautelares contra Bolsonaro

  • Uso de tornozeleira eletrônica;
  • Recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados;
  • Proibição de aproximação e de acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros;
  • Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras;
  • Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.
  • Proibição de manter contato com Eduardo Bolsonaro e investigados dos quatro núcleos da trama golpista.

Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos.

No último domingo, 4, o ex-presidente apareceu em publicações, dentro de sua residência, acompanhando as manifestações pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023, tendo participado inclusive do ato no Farol da Barra. Os atos também tiveram o ministro do Supremo como um dos alvos.

Na decisão, o magistrado, que havia determinado as medidas cautelares, solicitou a permanência do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de seus advogado.

Veja a lista de vetos

  • Visitas (salvo advogados) - STF;
  • Permanência do uso da tornozeleira eletrônica;
  • Visitantes autorizados não poderão utilizar celulares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro bolsonaro preso Moraes decreta prisão de Bolsonaro Prisão domiciliar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x