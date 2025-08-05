Acesso à CNH pode cair para R$ 1 mil com proposta defendida pelo governo

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - Foto: Tiago Ranieri/Ascom Detran

A proposta defendida pelo Governo Federal para desburocratizar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode reduzir significativamente o custo do processo. A medida, que tramita no Ministério dos Transportes, e pode se tornar realidade caso seja aprovada e sancionada pelo presidente Lula, prevê o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas, o que faria o valor cair de uma média de R$ 3 mil para até R$ 1 mil, representando uma economia de até 75% para os cidadãos.



Segundo apuração da CNN, os custos do processo hoje estão estimados entre R$ 3 mil e R$ 4 mil em grande parte do país. Caso a medida estudada pelo Ministério dos Transportes seja implementada, o valor desembolsado ficaria entre R$ 750 a R$ 1 mil.

A pasta detalha que o objetivo é desburocratizar o acesso à carteira e avalia o custo elevado do processo como a principal barreira para as pessoas não tirarem a CNH. Apesar de bastante defendido pelo governo, o projeto tem enfrentado críticas das autoescolas e de entidades representantes, que ponderam o aumento nos acidentes de trânsito.

Entenda como deve ser o processo

Prova obrigatória continua

O candidato seguirá realizando as provas teórica e prática para obter a CNH.

Estudo teórico mais flexível

Será possível estudar por três caminhos:

Presencialmente em CFCs (Centros de Formação de Condutores)

Por ensino à distância (EAD), em empresas credenciadas

De forma digital e gratuita, por meio da Senatran

Treinamento prático sob responsabilidade do aluno

A obrigatoriedade de no mínimo 20 horas de aula prática será eliminada. O estudante poderá escolher como e com quem treinar.

Instrutores autônomos liberados

Candidatos poderão contratar instrutores particulares, desde que credenciados pelos Detrans.

A formação desses instrutores será permitida via cursos digitais.

Controle digital do processo