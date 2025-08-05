Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DE AUTOESCOLAS

Acesso à CNH pode cair para R$ 1 mil com proposta defendida pelo governo

Veja o que muda no processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação

Por Redação

05/08/2025 - 9:43 h | Atualizada em 05/08/2025 - 9:58
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) -

A proposta defendida pelo Governo Federal para desburocratizar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode reduzir significativamente o custo do processo. A medida, que tramita no Ministério dos Transportes, e pode se tornar realidade caso seja aprovada e sancionada pelo presidente Lula, prevê o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas, o que faria o valor cair de uma média de R$ 3 mil para até R$ 1 mil, representando uma economia de até 75% para os cidadãos.

Leia Também:

Veja reação de governadores bolsonaristas à prisão de Bolsonaro
Carlos Bolsonaro vai parar no hospital após prisão do pai
Nova polícia à vista: projeto quer dar autonomia total ao DPT na Bahia

Segundo apuração da CNN, os custos do processo hoje estão estimados entre R$ 3 mil e R$ 4 mil em grande parte do país. Caso a medida estudada pelo Ministério dos Transportes seja implementada, o valor desembolsado ficaria entre R$ 750 a R$ 1 mil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A pasta detalha que o objetivo é desburocratizar o acesso à carteira e avalia o custo elevado do processo como a principal barreira para as pessoas não tirarem a CNH. Apesar de bastante defendido pelo governo, o projeto tem enfrentado críticas das autoescolas e de entidades representantes, que ponderam o aumento nos acidentes de trânsito.

Entenda como deve ser o processo

Prova obrigatória continua

  • O candidato seguirá realizando as provas teórica e prática para obter a CNH.

Estudo teórico mais flexível

Será possível estudar por três caminhos:

  • Presencialmente em CFCs (Centros de Formação de Condutores)
  • Por ensino à distância (EAD), em empresas credenciadas
  • De forma digital e gratuita, por meio da Senatran

Treinamento prático sob responsabilidade do aluno

  • A obrigatoriedade de no mínimo 20 horas de aula prática será eliminada. O estudante poderá escolher como e com quem treinar.

Instrutores autônomos liberados

  • Candidatos poderão contratar instrutores particulares, desde que credenciados pelos Detrans.
  • A formação desses instrutores será permitida via cursos digitais.

Controle digital do processo

  • O instrutor autônomo será identificado pela Carteira Digital de Trânsito e constará no sistema como profissional habilitado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autoescola Carteira Nacional de Habilitação cnh

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x