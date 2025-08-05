Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Carlos Bolsonaro vai parar no hospital após prisão do pai

Após prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, vereador carioca passa mal e vai para hospital na Barra da Tijuca

Por Redação

05/08/2025 - 6:56 h | Atualizada em 05/08/2025 - 12:24
Carlos Bolsonaro e seu pai
Carlos Bolsonaro e seu pai -

Após receber a informação da prisão domiciliar do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), passou mal nesta segunda-feira, 4, e precisou ir ao hospital.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o edil foi atendido por um cardiologista, em um hospital na Barra da Tijuca.

Jair Bolsonaro (PL) foi preso na noite de ontem após decreto anunciado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão ocorreu após o descumprimento de medidas cautelares ao aparecer em vídeos exibidos por apoiadores durante manifestações no domingo, 3.

Bolsonaro estava proibido de usar redes sociais, mesmo que por intermédio de outras pessoas.

Na decisão de ontem, o magistrado, que havia determinado as medidas cautelares, solicitou a permanência do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Para demais visitas, será necessária a autorização prévia do STF), com a proibição do uso de aparelhos celulares por parte dos visitantes.

Veja a lista de vetos:

  • Visitas (salvo advogados) - STF
  • Permanência do uso da tornozeleira eletrônica
  • Visitantes autorizados não poderão utilizar celulares

O que disse Moraes?

Na decisão, Moraes ressaltou que a Justiça, "apesar de cega", "não é tola". O ministro do STF, que foi alvo das manifestações do último domingo, 3, fez duras críticas ao comportamento do ex-presidente.

"Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. a justiça é igual para todos. o réu que descumpre as medidas cautelares deliberadamente pela segunda vez - deve sofrer as consequências legais", afirmou Moraes.

x