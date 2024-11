ACM Neto pode ter redes sociais bloqueadas por descumprir decisão judicial

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) pode sofrer um revés após descumprir decisão judicial no âmbito do período eleitoral. A juíza Maria Claudia Salles Parente, da 170ª Zona Eleitoral de Camaçari, concedeu direito de resposta a Luiz Caetano (PT), que concorre à prefeitura de Camaçari, mas Neto não cumpriu a ordem judicial.

Leia mais:

A defesa do petista pediu que fosse aplicada uma multa de R$100 mil por hora de atraso no cumprimento da ordem. Os advogados requereram a suspensão temporária do perfil de ACM Neto das redes sociais, além da divulgação do direito de resposta.