Adolfo Menezes defende novo pedido de empréstimo do governo do Estado

Adolfo diz que empréstimos são importantes para o estado - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), defendeu, nesta quarta-feira, 28, os novos pedidos de empréstimo do governo do Estado enviados para a Casa nos últimos dias.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Adolfo afirmou encarar como algo "natural" e extremamente importante para a execução de políticas públicas do Plano Plurianual. O deputado argumentou ainda que a Bahia possui capacidade de endividamento para poder pedir os empréstimos.

Os dois pedidos recentes de empréstimo, nos valores respectivos de R$ 1 bilhão e R$ 616 milhões, foram solicitadpos na segunda, 26. O segundo valor será usado para a execução de ações inscritas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e para a renovação de frota do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

"Não só natural, como extremamente importantes para o financiamento de políticas públicas do nosso Plano Plurianual (PPA). O Estado tem capacidade de endividamento e a gestão da sua dívida está sob absoluto controle. A dívida consolidada líquida representa apenas 26% da receita corrente líquida. Trata-se do mais baixo patamar de endividamento do Estado desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) entrou em vigor, em 2000. E é uma das menores do país: a dívida do Rio de Janeiro corresponde a 192%; a do Rio Grande do Sul a 180%; a de Minas Gerais a 157%; e a de São Paulo a 123%", afirmou.