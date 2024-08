Afilhado político de Flávio Dino terá apoio de Lula e Bolsonaro no MA

Duarte Júnior é afilhado político do ministro do STF Flávio Dino - Foto: Jamile Ferraris | MJSP

O candidato à prefeitura de São Luís, deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA), terá o apoio dos dois maiores partidos do Brasil na atualidade: o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rivais, as legendas se uniram em torno do socialista, considerado um “afilhado político” do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A candidatura de Duarte Júnior foi uma articulação de Dino, antes mesmo de o ministro assumir sua cadeira no STF. Antes, o magistrado era filiado ao PSB e comandava o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no governo Lula.

O PT, inclusive, chegou a indicar a candidata a vice-prefeita na chapa de Duarte Júnior. A escolhida foi a advogada, cantora e ativista ligada às pessoas com deficiência Isabelle Passarinho. A presença da petista na chapa, porém, não afastou o apoio do PL.