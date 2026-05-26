Agenda oficial de Trump não prevê encontro com Flávio Bolsonaro

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A agenda oficial divulgada pela Casa Branca na manhã desta terça-feira, 26, não inclui uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apesar da expectativa criada por aliados do pré-candidato à Presidência.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio embarcou para Washington no último domingo, 24, aguardando um possível encontro com o republicano nesta terça.

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No entanto, a programação oficial de Trump prevê apenas uma visita ao Centro Médico Militar Walter Reed e reuniões políticas reservadas no Salão Oval, sem qualquer menção ao senador brasileiro.

Segundo informações da CNN Brasil, aliados de Flávio afirmam que ainda existe a possibilidade de uma reunião na Casa Branca com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

Tentativa de reduzir desgaste

A viagem ocorre em meio ao desgaste enfrentado pela pré-campanha de Flávio Bolsonaro após reportagens envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou áudios em que o senador aparece articulando um repasse de R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar a produção.

Nos bastidores, aliados avaliam que um encontro com Trump poderia ajudar Flávio a recuperar fôlego político após a repercussão do caso.