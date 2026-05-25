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NO AGUARDO

Aliados temem que reunião entre Flávio Bolsonaro e Trump não aconteça

Negociação de acordo de paz com Irã pode levar ao cancelamento do encontro

Anderson Ramos
Por
Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente.
Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente. - Foto: Pedro França | Agência Senado

Aliados do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), temem que o encontro com o presidente dos Estados Unidos, previsto para terça-feira, 26, seja suspenso.

O motivo da preocupação é a pauta internacional, e no fim de semana, um fato deixou assessores do senador com o pé atrás. Trump cancelou a ida ao casamento do próprio filho na Flórida, no sábado, 23, para ficar em Washington negociando um acordo de paz com o Irã. O presidente americano indicou que o acordo está próximo.

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O temor dos aliados de Flávio é de a questão do Irã acabe dominando a agenda de Trump e leve o atual chefe da Casa Branca a desmarcar ou a adiar o encontro com o senador brasileiro.

Flávio desembarcou em Washington nesta segunda-feira, 25, em um voo direto de São Paulo. Segundo aliados, o convite para o encontro veio de Washington. O filho mais velho de Jair Bolsonaro planeja permanecer na capital norte-americana até a quarta-feira, 27.

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Encontro em meio à crise

Caso seja confirmado, o encontro ocorrerá em meio ao desgaste enfrentado pela pré-campanha de Flávio após a divulgação de reportagens envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou áudios em que o senador aparece articulando um repasse de R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar a produção.

Nos bastidores, a reunião com Trump é vista como uma tentativa de recuperar fôlego político após a repercussão do caso.

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Donald Trump EUA Flávio Bolsonaro

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