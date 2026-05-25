Em meio à crise, Flávio Bolsonaro embarca para encontro com Trump

Expectativa é que o pré-candidato à Presidência se runa com o presidente na terça, 26

Ane Catarine
Por
O senador Flávio Bolsonaro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), embarcou para os Estados Unidos na noite de domingo, 24. A expectativa é que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontre com o presidente Donald Trump na Casa Branca na terça-feira, 26.

Segundo informações do jornal Estadão, o convite para a reunião chegou na semana passada por e-mail ao gabinete de Flávio no Senado.

A conversa já vinha sendo articulada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que mantém contato com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente morando nos Estados Unidos.

Encontro em meio à crise

Caso seja confirmado, o encontro ocorrerá em meio ao desgaste enfrentado pela pré-campanha de Flávio após a divulgação de reportagens envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Uma reportagem do The Intercept Brasil revelou áudios em que o senador aparece articulando um repasse de R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar a produção.

Nos bastidores, a reunião com Trump é vista como uma tentativa de recuperar fôlego político após a repercussão do caso.

Primeiro encontro oficial

Essa será a primeira reunião oficial entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump desde que o senador passou a se colocar como pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Caso aconteça, o encontro ocorrerá pouco mais de um mês após Trump receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa Branca.

