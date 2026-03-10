Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Agente do GSI morre na entrada de serviço do Palácio da Alvorada

Incidente altera rotina na residência oficial e suspende acesso da imprensa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/03/2026 - 16:29 h

Espelho d'água do Palácio do Alvorada
Espelho d'água do Palácio do Alvorada -

Um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) morreu nesta terça-feira, 10, na entrada de serviço do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em Brasília.

O GSI informou que será instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias da ocorrência. Em nota, o gabinete afirmou lamentar profundamente o episódio e declarou que está prestando apoio à família do agente.

“O GSI/PR lamenta o ocorrido e está prestando apoio à família do militar e segue comprometido em manter seus componentes em plenas condições para cumprir sua missão”, informou o órgão.

Acesso da imprensa foi interrompido

Após o ocorrido, o GSI determinou a interrupção temporária do acesso da imprensa às instalações do Palácio da Alvorada.

A medida foi adotada enquanto as autoridades realizam os primeiros procedimentos relacionados à ocorrência e iniciam a investigação interna.

Agenda presidencial continua mantida

Apesar do episódio, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue mantida nesta terça. O chefe do Executivo estava no Palácio do Planalto durante a tarde e realizou uma reunião fora da agenda oficial com os senadores Randolfe Rodrigues e Jaques Wagner.

De acordo com a programação divulgada, Lula tem encontros previstos no Palácio da Alvorada com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Onde buscar ajuda emocional

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso para pessoas que precisam conversar ou passam por momentos difíceis. O serviço funciona 24 horas por telefone, chat, e-mail e outras plataformas.

Especialistas apontam que condições como depressão, transtornos mentais e uso de drogas podem estar associados a situações de risco, mas que muitos casos podem ser prevenidos com acompanhamento e apoio adequado.

