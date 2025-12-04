Aladilce faz pedido a Santa Bárbara em favor das mulheres de Salvador

Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB) - Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

A vereadora de Salvador e líder da oposição na Câmara Municipal (CMS), Aladilce Souza (PCdoB), fez um pedido à Santa Bárbara, que no sincretismo religioso é associada a Orixá Iansã, para os adeptos de religiões de matriz africana —, durante o evento que celebra a entidade, nesta quarta-feira, 4, no Centro Histórico da capital baiana.

O festejo abre o calendário de festas populares da Bahia, que termina apenas em fevereiro do próximo ano, com a realização do Carnaval. De acordo com a comunista, a festa em homenagem a Santa Bárbara é importante para a Bahia por celebrar duas religiões juntas que se unem e se respeitam.

"Santa Bábara e Iansã são as duas divindades que estão aqui expressando a fé do povo. Eu acho que, dia 4 de dezembro, o povo vem aqui, todo mundo vestido de vermelho, buscar renovar essa energia, essa força, essa coragem para enfrentar as dificuldades da vida numa cidade de mulheres. Nós somos 54,3% de mulheres aqui em Salvador. 80% de mulheres negras, 70, 80% de mães solo,", afirmou Aladilce.

"Mulheres precisam de força", diz vereadora

"É aí que precisam mesmo de força, de muita força para enfrentar. Então, as mulheres sustentam Salvador e a gente espera que Santa Bárbara continue dando força a essas mulheres para elas enfrentarem não só as dificuldades do mercado de trabalho, da falta de renda, da criação de seus filhos sem creches, o feminicídio que está, virou verdadeiro genocídio das mulheres", acrescentou.

Ainda de acordo com ela, o atual cenário, com mulheres "morrendo a cada dia de maneira mais cruel", faz com que o gênero necessite de muita luta e muita força.

"Nós precisamos mesmo de muita força, de muita pluralidade, de muita união para enfrentar tudo isso que a gente encontra e enfrenta aqui em Salvador", finalizou Aladilce.