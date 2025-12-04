Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FESTAS POPULARES

Aladilce faz pedido a Santa Bárbara em favor das mulheres de Salvador

Vereadora marcou presença no evento que abre calendário de festas populares da Bahia

Luiza Nascimento e Yuri Abreu

Por Luiza Nascimento e Yuri Abreu

04/12/2025 - 11:25 h | Atualizada em 04/12/2025 - 11:55
Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB)
Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB) -

A vereadora de Salvador e líder da oposição na Câmara Municipal (CMS), Aladilce Souza (PCdoB), fez um pedido à Santa Bárbara, que no sincretismo religioso é associada a Orixá Iansã, para os adeptos de religiões de matriz africana —, durante o evento que celebra a entidade, nesta quarta-feira, 4, no Centro Histórico da capital baiana.

O festejo abre o calendário de festas populares da Bahia, que termina apenas em fevereiro do próximo ano, com a realização do Carnaval. De acordo com a comunista, a festa em homenagem a Santa Bárbara é importante para a Bahia por celebrar duas religiões juntas que se unem e se respeitam.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Santa Bábara e Iansã são as duas divindades que estão aqui expressando a fé do povo. Eu acho que, dia 4 de dezembro, o povo vem aqui, todo mundo vestido de vermelho, buscar renovar essa energia, essa força, essa coragem para enfrentar as dificuldades da vida numa cidade de mulheres. Nós somos 54,3% de mulheres aqui em Salvador. 80% de mulheres negras, 70, 80% de mães solo,", afirmou Aladilce.

Leia Também:

Fé, ancestralidade e sincretismo: Festa de Santa Bárbara lota Pelourinho
Salvador ganha murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara
Conheça a história da Festa de Santa Bárbara em Salvador

"Mulheres precisam de força", diz vereadora

"É aí que precisam mesmo de força, de muita força para enfrentar. Então, as mulheres sustentam Salvador e a gente espera que Santa Bárbara continue dando força a essas mulheres para elas enfrentarem não só as dificuldades do mercado de trabalho, da falta de renda, da criação de seus filhos sem creches, o feminicídio que está, virou verdadeiro genocídio das mulheres", acrescentou.

Ainda de acordo com ela, o atual cenário, com mulheres "morrendo a cada dia de maneira mais cruel", faz com que o gênero necessite de muita luta e muita força.

"Nós precisamos mesmo de muita força, de muita pluralidade, de muita união para enfrentar tudo isso que a gente encontra e enfrenta aqui em Salvador", finalizou Aladilce.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aladilce Souza feminicídio iansã Salvador Santa Bárbara

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Vereadora de Salvador, Aladilce Souza (PCdoB)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x