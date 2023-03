Alckmin defende comandante do Exército e critica militares

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu o general Tomás Paiva, comandante do Exército, que antes de assumir o cargo, declarou que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi "indesejada" e "infelizmente aconteceu". A defesa aconteceu em entrevista ao Conversa com Bial, da TV Globo, transmitido na madrugada desta terça-feira, 8.

Alckmin declarou que "o general foi escolhido por Lula", por ser "um dos mais preparados" para o cargo. Além disse, o vice ainda apontou que "as pessoas podem gostar de um, gostar mais de outro e que ninguém tem unanimidade".

Em áudio vazado, o comandante do Exército descartou irregularidades na eleição, mas mostrou incômodo com a vitória de Lula. "Não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade [na eleição]. Infelizmente, foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu", disse.

A fala de Paiva, hoje comandante do Exército escolhido pelo próprio Lula, mostra a dificuldade de relacionamento entre o governo federal e as Forças Armadas, que participaram ativamente do governo Bolsonaro. Alckmin não deixou de criticar os militares.

Para o vice, não pode ter dentro do Exército "gente pregando golpe". "Pregar golpe é crime, se você não acredita na democracia, não dispute eleição! Quem não quiser perder eleição, não dispute, e quem perde que trate de fiscalizar e fiscalize bem".