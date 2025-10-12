Menu
OTIMISTA

Alckmin revela pedido de Lula aos EUA e comenta sobre Rubio

Vice-presidente afirma que pleito pode gerar avanço nas negociações e destaca reduções recentes em tarifas de produtos brasileiros

Por Redação

12/10/2025 - 15:55 h | Atualizada em 13/10/2025 - 15:43
Alckmin acredita em acordo entre os governos brasileiro e dos EUA para reduzir tarifaço
O ministro do Desenvolvimento e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, está otimista quanto a um acordo pelo fim do tarifaço com os Estados Unidos. Alckmin acompanhou a conversa telefônica entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Segundo ele, Lula pediu expressamente a suspensão da tarifa de 40% sobre produtos brasileiros e o pleito foi bem recebido pelo mandatário estadunidense.

“O pedido do presidente Lula para o presidente Trump foi que enquanto negocia, suspenda os 40%. Esse foi o pleito. Aí temos um ganha-ganha. Há muita possibilidade de parceria entre Brasil e EUA”, disse o vice-presidente neste domingo, 12.

“Pode ter aí um avanço importante, já avançamos. A celulose saiu do tarifaço, hoje celulose e ferro-níquel já é 0%, isso dá 4% da exportação brasileira. Na semana passada, madeira serrada e macia dava 50%, veio para 10%. Armário, sofá, móveis, dava em 50%, veio para 25%. O que nós precisamos é avançar mais depressa”, continuou Alckmin em conversa com jornalistas após participar de missa em Aparecida (SP).

Há expectativa de que os líderes se encontrem pessoalmente na Malásia, no fim do mês, após um breve encontro na assembleia-geral da ONU que aproximou os dois mandatários.

Orientação é diálogo

Para Alckmin, a indicação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para ser o interlocutor junto ao governo brasileiro, não deve ser um problema, apear de suas posições contrárias ao governo Lula.

“Não acredito (que o nome atrapalhe o diálogo). A orientação do presidente (dos EUA, Donald) Trump foi muito clara. Nós queremos fazer um diálogo e entendimento, e o Brasil sempre defendeu isso”, considerou.

Verba bilionária salva empresas baianas de tarifaço de Trump
Tarifaço: Brasil vende mais ao mundo e ignora medida de Trump
China chama tarifas de Trump de 'hipócritas' e ameaça resposta aos EUA
Lula aposta em acordo com EUA para superar taxação de Trump

A indicação de Rubio gerou apreensão no governo e foi comemorada pela direita. Recentemente, Rubio fez dezenas de críticas ao ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e foi um dos responsáveis por anunciar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro e sua mulher.

Rubio já se encontrou algumas vezes com o deputado federal Eduardo Bolsonaro e fez comentários públicos ameaçadores sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem também se reuniu no passado.

