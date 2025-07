Aliados de Bolsonaro desafiam STF e convocam 'buzinaço' em Salvador

Concentração de bolsonaristas no Farol da Barra - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão organizando um buzinaço na orla de Salvador no domingo, 20, às 9h, no Jardim de Alah. O protesto é uma resposta às medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como o uso da tornozeleira eletrônica.

Organizado pelos deputados Capitão Alden e Diego Castro, o ato é uma demonstração de apoio ao ex-mandatário e repúdio as determinações judiciais. "Contra a tirania e em defesa do Brasil”, escreveu Alden em suas redes sociais, como forma de convocar os seus apoiadores.

Antes, o ato estava marcado para ser iniciado em um estacionamento, ao lado do Parque dos Ventos, no bairro da Boca do Rio. Segundo Alden, a mudança do local “deve-se à restrição no espaço”, mas, não deu detalhes sobre a limitação.

Restrições a Bolsonaro: entenda as determinaçõs do STF

Alvo de buscas na sexta-feira, 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá que cumprir uma série de medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes é relator do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Entre as determinações, o ex-mandatário será obrigado a:

usar tornozeleira eletrônica;

terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã;

não manter contato com seu, filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

permanecer afastado das redes sociais.

As medidas foram impostas no âmbito da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, e na sede nacional do PL.

As ordens judiciais foram autorizadas por Moraes, com base em informações do inquérito em curso no STF.

Outras manifestações de apoio

O vereador de Salvador, Cezar Leite, junto com o deputado estadual Leandro de Jesus organizam a realização de uma "Marcha Pela Liberdade" no próximo domingo, 27, às 9h, no Farol da Barra, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ato é uma resposta à operação da Polícia Federal (PF) que teve Bolsonaro como alvo. Nas redes sociais, Leite defendeu o político e afirmou que não o abandonará.

"Homens de honra não abandonam homens de honra. O presidente Bolsonaro é a maior liderança de oposição do país, é o homem politicamente mais importante hoje da nação brasileira", disse.