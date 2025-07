STF forma maioria para manter Bolsonaro com tornozeleira

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica - Foto: Alan Santos | PR

Jair Bolsonaro (PL) continuará usando tornozeleira eletrônica. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira, 18, para manter o equipamento no ex-presidente da República, referendando a decisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes.

Seguindo Moraes, votaram pela permanência do uso de tornozeleira eletrônica os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Cármen Lúcia e Luiz Fux ainda não registraram seus votos no julgamento, que tem previsão de término às 12h da próxima segunda, 21.

Medidas restritivas contra Bolsonaro

Além do uso da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro também terá que cumprir outras medidas cautelares. O ex-presidente, que negou em coletiva de imprensa qualquer tentativa de fuga do Brasil, ainda está vetado de manter qualquer contato com o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), apontado como articulador do 'tarifaço' comercial dos Estados Unidos contra o Brasil.

Veja as medidas

usar tornozeleira eletrônica;

terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã;

não manter contato com seu, filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

permanecer afastado das redes sociais

Bolsonaro se manifesta

Após deixar a sede da Polícia Federal, em Brasília, Bolsonaro se manifestou em coletiva de imprensa, e negou a intenção de deixar o Brasil sem permissão das autoridades. O ex-presidente também afirmou que não planejou um golpe de Estado, acusação que pode resultar na sua prisão.

"A PGR foi além do que viu no inquérito, me botou em 8 de janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelárias são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, eu tenho horário para ficar na rua, e não me entender, o objetivo é a suprema humilhação. Esse que é o objetivo", afirmou.