Imagem mostra Bolsonaro utilizando tornozeleira eletrônica; veja

Bolsonaro - Foto: Ton Molina/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a sede da Polícia Federal, em Brasília, na manhã desta sexta-feira,18, já usando tornozeleira eletrônica, após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao deixar o prédio, Bolsonaro concedeu sua primeira coletiva de imprensa usando a tornozeleira eletrônica. Confira imagem:

| Foto: Imagem de Bolsonaro após colocar a tornozeleira eletrônica na PF

Alvo de buscas na manhã desta sexta, o ex-presidente terá que cumprir uma série de medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Moraes é relator do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Entre as determinações, o ex-mandatário será obrigado a:

usar tornozeleira eletrônica;

terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã;

não manter contato com seu, filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

permanecer afastado das redes sociais.

As ordens judiciais das buscas foram autorizadas por Moraes, com base em informações do inquérito em curso no STF.