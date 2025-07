Operação contra Bolsonaro: Michelle posta salmo e Flávio fala em "humilhação"

Jair Bolsonaro ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - Foto: Divulgação | Isac Nóbrega

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou um versículo bíblico em suas redes sociais logo após a operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, e na sede nacional do PL, nesta sexta, 18.

O ex-presidente terá de cumprir uma série de medidas restritivas como a utlização de tornozeleira eletrônica, permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã, não manter contato com o filho Eduardo Bolsonaro e permanecer afastado das redes sociais.

Michelle, que teve seu nome confirmado por Bolsonaro como opção para concorrer ao Senado Federal em 2026, postou um trecho do salmo 33 em suas redes sociais: “Senhor, te amarei e te louvarei por todos os dias da minha vida. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”, disse a publicação.

Flávio ataca Moraes

O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, usou suas redes sociais para dizer que a operação "deixará cicatrizes nas almas" e que se caracteriza como uma "humilhação".

“Fica firme, pai. Não vão nos calar!. A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas", postou.

Flávio disse ainda que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de proibir o contato entre Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seria uma media "desnecessária e covarde".

"Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes".

Operação

As medidas foram impostas no âmbito da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, e na sede nacional do PL.

Bolsonaro, que também teve o celular apreendido e dólares encontrados em casa, negou a possibilidade de que estaria se preparando para fugir do país.