Alianças transformam norte da Bahia em polo de disputa à vaga na Alba

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A corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ganha contornos de alta competitividade na região norte.

O ex-prefeito de Sento Sé, Juvenilson Passos (PT), vem capitaneando uma série de articulações de bastidores no Vale do São Francisco, desenhando uma estratégia que aposta na capilaridade regional para além de Juazeiro. O movimento visa preencher espaços estratégicos no eleitorado do Sertão baiano.

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Termômetro

O principal termômetro da musculatura política da pré-campanha reflete-se no recente arco de alianças consolidado por Passos. Entre as adesões de maior impacto na cena local está a do ex-prefeito de Juazeiro, Joseph Bandeira, liderança de apelo popular que governou o município por dois mandatos.

Ao declarar apoio público ao projeto do petista, Bandeira transfere um importante capital político na maior cidade da região, fortalecendo a inserção do pré-candidato em colégios eleitorais decisivos.

Apoio

Somando-se à estrutura em formação, o ex-deputado estadual Tum, natural de Casa Nova, também formalizou apoio integral à postulação de Juvenilson Passos.

O desenho político regional ganha ainda o reforço dos ex-prefeitos de Casa Nova, Orlando e Dagmar, além da atuação direta do vice-prefeito de Juazeiro, Tiano Félix, que assumiu formalmente uma das coordenações da pré-campanha, estreitando os laços com movimentos sociais e lideranças partidárias.

Em pronunciamento sobre as articulações, o pré-candidato destacou que o diálogo com lideranças expressivas e com comunidades locais visa garantir uma representação robusta para os municípios do interior na Assembleia Legislativa.