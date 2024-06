André Mendonça rejeita queixa-crime de Bolsonaro contra Janones

Bolsonaro indicou André Mendonça para o Supremo - Foto: Isaac Amorim | MJSP

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, nesta quinta-feira, 13, pela rejeição da queixa-crime do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o deputado federal André Janones (Avante) por calúnia e injúria.

Segundo o ministro, que chegou ao Supremo por indicação do então presidente Bolsonaro, a imunidade parlamentar protege as falas de Janones, que usou as redes sociais para chamar o ex-chefe do Planalto de "ladrãozinho de joias".

"O afastamento da imunidade exige que as falas do parlamentar não guardem absolutamente qualquer relação com seu mandato e que, além disso, também não tenham sido proferidas em razão dele", afirmou o ministro.

Além de Mendonça, votaram contra a queixa-crime os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Já Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Fávio Dino e Edson Fachin votaram a favor da ação.

O julgamento termina nesta sexta, 14.