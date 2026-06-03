Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ARTICULAÇÃO

Andréa Castro reforça pré-candidatura em Mata de São João

Encontro reuniu as principais lideranças do município

Rodrigo Tardio
Por
Andréa agradeceu apoio recebido e destacou receptividade da comunidade local
Andréa agradeceu apoio recebido e destacou receptividade da comunidade local - Foto: Divulgação

A advogada e pré-candidata a deputada estadual Andréa Castro participou, na noite desta terça-feira, 2, de um ato político em Mata de São João.

O encontro reuniu as principais lideranças do município e marcou mais um avanço na articulação de bases com vistas à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante o evento, a pré-candidata enfatizou a necessidade de descentralizar o debate político e construir um projeto coletivo para o estado.

Leia Também:

NEPOTISMO

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos imagem

EXPANSÃO

Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026 imagem

VIOLAÇÃO

Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza imagem

Apoio

Andréa agradeceu o apoio recebido e destacou a receptividade da comunidade local no processo de escuta que vem promovendo pelo interior.

“Recebo com muita gratidão a confiança de cada liderança e de cada pessoa que acredita no nosso projeto. Tenho percorrido a Bahia ouvindo as pessoas, aprendendo com cada realidade e construindo uma caminhada baseada no diálogo, no trabalho e no compromisso com os municípios. Meu muito obrigada a Mata de São João por esse acolhimento tão especial”, afirmou.

Agenda

A agenda integra a rodada de viagens e reuniões que a advogada realiza em diferentes regiões do território baiano.

O objetivo do grupo político é ampliar o arco de alianças e consolidar o nome de Andréa Castro para a disputa eleitoral de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

andrea castro eleições 2026 Mata de São João política na Bahia

Relacionadas

Mais lidas