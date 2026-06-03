Andréa Castro reforça pré-candidatura em Mata de São João

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A advogada e pré-candidata a deputada estadual Andréa Castro participou, na noite desta terça-feira, 2, de um ato político em Mata de São João.

O encontro reuniu as principais lideranças do município e marcou mais um avanço na articulação de bases com vistas à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

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Durante o evento, a pré-candidata enfatizou a necessidade de descentralizar o debate político e construir um projeto coletivo para o estado.

Apoio

Andréa agradeceu o apoio recebido e destacou a receptividade da comunidade local no processo de escuta que vem promovendo pelo interior.

“Recebo com muita gratidão a confiança de cada liderança e de cada pessoa que acredita no nosso projeto. Tenho percorrido a Bahia ouvindo as pessoas, aprendendo com cada realidade e construindo uma caminhada baseada no diálogo, no trabalho e no compromisso com os municípios. Meu muito obrigada a Mata de São João por esse acolhimento tão especial”, afirmou.

Agenda

A agenda integra a rodada de viagens e reuniões que a advogada realiza em diferentes regiões do território baiano.

O objetivo do grupo político é ampliar o arco de alianças e consolidar o nome de Andréa Castro para a disputa eleitoral de 2026.