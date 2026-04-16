Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PALANQUE DA OPOSIÇÃO

Angelo Coronel culpa tráfico de drogas por aumento da violência no Brasil

Segundo o senador, é preciso fechar as fronteiras para combater o crime

Ane Catarine, Gabriela Araújo e Yuri Abreu
Por Ane Catarine, Gabriela Araújo e Yuri Abreu

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Angelo Coronel
Senador Angelo Coronel -

Já em tom de pré-campanha, o senador Angelo Coronel (Republicanos), pré-candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 16, que um dos maiores problemas do Brasil é a segurança pública.

Segundo ele, a área é diretamente influenciada pelo tráfico de drogas e precisa passar por mudanças estruturais para romper com os modelos de combate adotados pelo atual governo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A segurança pública tem que passar por uma mudança estrutural. A insegurança é fruto do tráfico de drogas. Nós temos drogas entrando pelas fronteiras secas do Brasil com 11 países. São 17 mil km sem fiscalização adequada”, disse o congressista.

Leia Também:

Policial militar mata irmão e é encontrado sem vida em carro na Bahia
Saiba quem era policial militar morto no Engenho Velho de Brotas
Morre policial militar baleado no Engenho Velho de Brotas
Policial morto em Tancredo Neves apurava reativação de “boca de fumo” no bairro

Para Coronel, esse cenário facilita a entrada massiva de drogas e armas que abastecem o crime organizado.

A declaração foi dada em conversa com a imprensa durante a inauguração da Maternidade e Hospital da Criança Deputado Alan Sanches, no bairro da Federação, em Salvador.

E qual é a solução?

Coronel defendeu ainda maior rigor do governo federal no controle das fronteiras como forma de enfrentar o problema.

“Ou os governos federais agem com rigor para fechar as nossas fronteiras e impedir a entrada de drogas e armas, ou vamos continuar vendo o aumento do tráfico e, consequentemente, da insegurança”, afirmou o senador.

“Porque ninguém sai para assaltar ou matar sem estar com a cabeça feita. A droga é quem induz a pessoa a se tornar marginal”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel Bahia segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Angelo Coronel
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Senador Angelo Coronel
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Senador Angelo Coronel
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

Senador Angelo Coronel
Play

Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações

x