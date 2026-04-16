PALANQUE DA OPOSIÇÃO
Angelo Coronel culpa tráfico de drogas por aumento da violência no Brasil
Segundo o senador, é preciso fechar as fronteiras para combater o crime
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Já em tom de pré-campanha, o senador Angelo Coronel (Republicanos), pré-candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 16, que um dos maiores problemas do Brasil é a segurança pública.
Segundo ele, a área é diretamente influenciada pelo tráfico de drogas e precisa passar por mudanças estruturais para romper com os modelos de combate adotados pelo atual governo.
“A segurança pública tem que passar por uma mudança estrutural. A insegurança é fruto do tráfico de drogas. Nós temos drogas entrando pelas fronteiras secas do Brasil com 11 países. São 17 mil km sem fiscalização adequada”, disse o congressista.
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Para Coronel, esse cenário facilita a entrada massiva de drogas e armas que abastecem o crime organizado.
A declaração foi dada em conversa com a imprensa durante a inauguração da Maternidade e Hospital da Criança Deputado Alan Sanches, no bairro da Federação, em Salvador.
E qual é a solução?
Coronel defendeu ainda maior rigor do governo federal no controle das fronteiras como forma de enfrentar o problema.
“Ou os governos federais agem com rigor para fechar as nossas fronteiras e impedir a entrada de drogas e armas, ou vamos continuar vendo o aumento do tráfico e, consequentemente, da insegurança”, afirmou o senador.
“Porque ninguém sai para assaltar ou matar sem estar com a cabeça feita. A droga é quem induz a pessoa a se tornar marginal”, concluiu.
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