Anielle cumpre primeira agenda após demissão de Silvio Almeida

Anielle Franco tem primeira agenda após demissão de Silvio de Almeida do Ministério dos Direitos Humanos - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Apontada como uma das possíveis vítimas de assédio sexual de Silvio Almeida, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), cumpriu, nesta terça-feira, 17, sua primeira agenda após a demissão do ex-titular da pasta dos Direitos Humanos.

Durante sua participação no evento 'Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro', Anielle não entrou no tema de forma direta, mas falou sobre os desafios enfrentados pelas mulheres. Ela ficou afastada por cinco dias do cargo para descansar.

“De cada violência que diariamente tenta nos afetar e nos impedir, eu quero olhar aqui para esse auditório e lembrar que muitas das vezes, mesmo nas dificuldades, nós não estamos sozinhas e acho que nunca estaremos sozinhas. Se a gente passa o microfone para cada uma de vocês, certamente a gente teria muitas histórias em comum”, disse a ministra.

Silvio Almeida foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos após a divulgação de denúncias de supostas vítimas de assédio sexual. O ex-ministro nega as acusações.