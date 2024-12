Após alta hospitalar, Lula faz pela primeira vez sobre cirurgias

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Reprodução/TV Globo

Após alta hospitalar neste domingo, 15, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou estar "totalmente bem" e sinalizou a possibilidade de retomar compromissos em Brasília, depois desta quinta-feira, 16.

"Vou ficar até quinta-feira, porque eu tenho que fazer uma nova tomografia. E eu quero fazer no mesmo lugar que fiz as outras. Aí, eu vou para Brasília para trabalhar normalmente", declarou, durante entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo.

Na conversa, Lula disse ter sido pego de surpresa, na madrugada da última terça, 10, com a decisão de médicos de submetê-lo a uma cirurgia.

O petista precisou passar por procedimentos para drenar e evitar sangramentos em uma área lesionada após sua queda na residência oficial da Presidência, em outubro.

De volta a Brasília

Ao retomar os trabalhos em Brasília, Lula deve focar na agenda econômica do governo, que tem sido alvo de críticas nas negociações do pacote de medidas para controlar o aumento dos gastos públicos.

À TV Globo, Lula fez críticas ao aumento da taxa básica de juros e voltou a afirmar ter compromisso com a responsabilidade fiscal e discordou da avaliação do mercado financeiro sobre o pacote dos gastos.

"Vou repetir: ninguém nesse país, do mercado, tem mais responsabilidade fiscal do que eu. [...] Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem ficar preocupado com os gastos do governo. É o governo. Porque, se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, quem vai pagar é o povo pobre."

"Nós fizemos aquilo que é possível fazer mandando [o pacote] para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação", disse.