Após capacete e perfume, Bolsonaro investe em linha de óculos

Ex-presidente tenta consolidar seu sobrenome como marca comercial - Foto: Alan Santos | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está empenhado em consolidar o seu nome como uma marca. Após lançar uma linha própria de perfume e um capacete de grafeno, a novidade é uma linha de óculos, batizada pelo político.

A coleção, nomeada de “by Mito”, terá modelos para atiradores, ciclistas e para uso casual. Os preços devem chegar a R$ 280 e começarão a ser vendidos a partir da próxima terça-feira, 1.

A linha, de acordo com o portal Metrópoles, é resultado da colaboração com empresários do setor óptico, que receberam autorização do ex-presidente para desenvolver o projeto.

No início deste mês, o ex-presidente lançou uma linha própria de capacete de grafeno para motocicletadurante o 14º Salão das Motopeças, em São Paulo. O objeto é vendido pela empresa Bravo, que tem como um dos sócios o seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PL).