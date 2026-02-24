Menu
POLÊMICA

Após condenação por estelionato, irmão de Safadão deixa prefeitura

Vice-prefeita de Aracoiaba (CE) assumiu lugar de Edim Oliveira

Ane Catarine

Por Ane Catarine

24/02/2026 - 12:52 h

Edim Oliveira e Wesley Safadão
Edim Oliveira e Wesley Safadão -

O prefeito de Aracoiaba (CE), Wellington Silva de Oliveira (PP), conhecido como Edim Oliveira e irmão do cantor Wesley Safadão, foi afastado do cargo após o Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitar à Câmara Municipal a extinção do mandato.

O afastamento ocorreu depois da confirmação da suspensão dos direitos políticos do gestor, em razão de uma condenação criminal definitiva por estelionato. Com isso, a vice-prefeita Selma Bezerra assumiu interinamente a administração da cidade.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Selma reforçou que a Constituição prevê que o vice-prefeito deve assumir em caso de vacância e garantiu que a gestão municipal continuará normalmente.

“Quero tranquilizar toda a população e dizer que as coisas irão continuar normalmente, com dedicação e planejamento. Não haverá desconfianças nem conflitos. Todos me conhecem e sabem do meu caráter”, declarou.

Segundo o MPE, a suspensão dos direitos políticos foi confirmada após consulta aos sistemas judiciais, tornando inviável a permanência de Edim Oliveira no cargo.

O que diz o prefeito afastado?

Nas redes sociais, Edim afirmou que a condenação é anterior à sua gestão e não tem relação com a administração municipal. Ele acrescentou que já acionou sua equipe jurídica para tentar reverter a situação.

“Não envolve em nada a atual gestão municipal. E recebo qualquer manifestação com respeito institucional. Já acionei minha equipe jurídica, e tudo será devidamente esclarecido”, disse.

x