POLÊMICA
Após condenação por estelionato, irmão de Safadão deixa prefeitura
Vice-prefeita de Aracoiaba (CE) assumiu lugar de Edim Oliveira
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O prefeito de Aracoiaba (CE), Wellington Silva de Oliveira (PP), conhecido como Edim Oliveira e irmão do cantor Wesley Safadão, foi afastado do cargo após o Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitar à Câmara Municipal a extinção do mandato.
O afastamento ocorreu depois da confirmação da suspensão dos direitos políticos do gestor, em razão de uma condenação criminal definitiva por estelionato. Com isso, a vice-prefeita Selma Bezerra assumiu interinamente a administração da cidade.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Selma reforçou que a Constituição prevê que o vice-prefeito deve assumir em caso de vacância e garantiu que a gestão municipal continuará normalmente.
“Quero tranquilizar toda a população e dizer que as coisas irão continuar normalmente, com dedicação e planejamento. Não haverá desconfianças nem conflitos. Todos me conhecem e sabem do meu caráter”, declarou.
Segundo o MPE, a suspensão dos direitos políticos foi confirmada após consulta aos sistemas judiciais, tornando inviável a permanência de Edim Oliveira no cargo.
Leia Também:
O que diz o prefeito afastado?
Nas redes sociais, Edim afirmou que a condenação é anterior à sua gestão e não tem relação com a administração municipal. Ele acrescentou que já acionou sua equipe jurídica para tentar reverter a situação.
“Não envolve em nada a atual gestão municipal. E recebo qualquer manifestação com respeito institucional. Já acionei minha equipe jurídica, e tudo será devidamente esclarecido”, disse.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes