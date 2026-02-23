Você Sabia? Irmão de Wesley Safadão é prefeito e pode ser cassado

Siga o A TARDE no Google

Wesley Safadão e seu irmão, Edim Oliveira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Ministério Público Eleitoral solicitou, que a Câmara Municipal de Aracoiaba declare a perda do mandato do prefeito Wellington Silva de Oliveira, conhecido como Edim Oliveira e irmão do cantor Wesley Safadão.

Segundo a Promotoria, após consulta a sistemas judiciais, foi confirmado que o gestor está com os direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal definitiva por estelionato.

Suspensão ocorre automaticamente, diz MP

De acordo com o Ministério Público, a Constituição Federal determina que a suspensão dos direitos políticos acontece de forma automática quando há condenação criminal transitada em julgado — ou seja, quando não cabem mais recursos.

Esse entendimento, conforme ressaltado no pedido, também já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante da confirmação da suspensão, a Promotoria requereu ao presidente da Câmara Municipal que adote imediatamente as providências necessárias para declarar a extinção do mandato.

Conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral, após a diplomação do candidato eleito, cabe ao presidente da Casa Legislativa formalizar a perda do cargo — e não à Justiça Eleitoral.

Prefeito diz que processo é anterior à gestão



Em vídeo publicado nas redes sociais, Edim Oliveira afirmou que o processo citado é anterior ao período em que assumiu a prefeitura de Aracoiaba. Segundo ele, o caso não teria relação com a atual administração municipal.

"Não envolve em nada a atual gestão municipal. E recebo qualquer manifestação com respeito institucional. Já acionei minha equipe jurídica, e tudo será devidamente esclarecido", disse o prefeito.

O prefeito declarou que recebeu a manifestação do Ministério Público com respeito institucional e informou que acionou sua equipe jurídica para tratar do assunto. Também afirmou que seguirá exercendo o cargo enquanto a situação não for definida oficialmente.

"Vão tentar me calar, vão tentar me derrubar, mas não vão conseguir. Continuaremos juntos, com muita força e união. Aos que confiam, fiquem tranquilos. Continuarei aqui, com muita fé em Deus, firme e presente, trabalhando muito pela nossa cidade", complementou Edim.

Prefeito Wellington Silva de Oliveira | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Prazo de 48 horas e alerta à Câmara



O Ministério Público alertou ainda que, caso o presidente da Câmara deixe de cumprir o dever legal de declarar a extinção do mandato, poderá incorrer em ato de improbidade administrativa.

A notificação enviada nesta sexta-feira estabelece prazo máximo de 48 horas para que a Câmara comunique oficialmente à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público o cumprimento das exigências legais.

Se a extinção do mandato for formalizada, o vice-prefeito assume a chefia do Executivo municipal.