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CORRIDA PRESIDENCIAL

Caiado chancela Silvia Abravanel como forte opção para vice

Segundo o pré-candidato ao Planalto, apresentado tem público grande

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado
O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou na segunda-feira, 1º, que a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, é um "nome forte" para ocupar a vaga de vice na chapa.

“Sem dúvidas, é um nome forte. É uma mulher que tem capacidade de poder falar para milhões de brasileiros, por meio de um programa de televisão”, disse.

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A declaração foi feita durante coletiva de imprensa no Eloos Itatiaia Agro, em Belo Horizonte, evento que reúne autoridades e especialistas para debater os desafios e as potencialidades do agronegócio brasileiro.

Na ocasião, Caiado afirmou ainda que a definição do nome para a vice-presidência será debatida em uma reunião do PSD marcada para a próxima segunda-feira, 8, em São Paulo.

Nos bastidores, Silvia Abravanel é vista como um nome capaz de agregar visibilidade à campanha de Caiado por sua popularidade junto ao público das classes C, D e E, tradicionalmente ligado ao SBT, emissora fundada por seu pai.

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Possibilidade de Kassab na vice

Apesar das especulações em torno de Silvia, integrantes da ala mais institucional do PSD defendem que o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, seja o escolhido para compor a chapa. Segundo Caiado, há conversas nesse sentido.

No último sábado, 30, Kassab divulgou uma nota pública na qual sinalizou que poderia aceitar disputar a vice-presidência ao lado de Caiado.

"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", escreveu.

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Tags

Caiado Gilberto Kassab Silvia Abravanel

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