Após impasse, Bolsonaro confirma presença em ato contra Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve convocar os seus apoiadores, por meio de vídeo, para o ato em defesa contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente que estudava recuar da passeata voltou atrás e confirmou participação. "Está tudo certo”, afirmou. A ação está programada para acontecer no dia 7 de Setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A gravação também visa colocar fim nas especulações sobre uma eventual ausência do liberal no evento que vem sendo organizado pelo pastor Silas Malafia, segundo informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metropóles.