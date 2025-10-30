POLÍTICA
Após megaoperação no RJ, Lula toma dura medida contra crime organizado
Sanção de lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 30
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) sancionou um projeto de lei que endurece o combate ao crime organizado no Brasil e ampliar a proteção a agentes públicos que estejam envolvidos na área. O texto consta na edição desta quinta-feira, 30, do Diário Oficial da União (DOU).
A medida ocorre dois dias depois da megaoperação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos, segundo o governo estadual — 4 deles eram policiais. A operação, batizada de Contenção, mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar, e foi considerada a mais letal da história.
Na quarta-feira, 30, o próprio petista falou sobre as ações que o Palácio do Planalto vem tomando contra essas organizações. O mandatário informou que se reuniu com ministros e determinou ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
“Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco”, publicou o petista nas redes sociais.
Novos modelos de crime
Conforme o texto sancionado pelo presidente, a lei define dois novos modelos de crime para quem, por exemplo, impedir processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa, ou a aprovação de medidas contra esses grupos.
São elas:
- Obstrução de ações contra o crime organizado
- Conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado
Para as duas modalidades, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa.
