Flávio diz que "polícia compriu seu dever" em ação mais letal do Rio

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou sobre a megaoperação contra o CV. - Foto: Geraldo Magela / Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) que resultou em mais de 130 mortes no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28.

Segundo o filho mais velho do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL), a “polícia cumpriu seu dever” ao promover a ação mais letal da história do estado.

Nas redes sociais, o senador informou que o CV foi à Ucrânia fazer treinamento para esse tipo de atentado contra a polícia, o que teria motivado ele a apresentar um projeto de lei no Senado.

“Alguém ainda acha que eles não são terroristas? Por isso, apresentei o PL 4597/2025, que inclui como qualificadora ao crime de homicídio o uso de drones ou dispositivos remotos. Uma resposta firme à sofisticação das ações criminosas que ameaçam nossas forças de segurança e a população”, publicação em seu perfil no X.

Megaoperação

A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região e quatro policiais.

Foram presos 113 suspeitos e apreendidos 10 menores. Os agentes recolheram 118 armas, incluindo 91 fuzis, além de explosivos e drogas. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público.