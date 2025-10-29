Menu
HOME > POLÍTICA
COMBATE AO CRIME

Flávio diz que "polícia compriu seu dever" em ação mais letal do Rio

Senador tambném propôs projeto de lei sobre uso de drones

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/10/2025 - 21:18 h
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou sobre a megaoperação contra o CV.
-

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) que resultou em mais de 130 mortes no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28.

Segundo o filho mais velho do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL), a “polícia cumpriu seu dever” ao promover a ação mais letal da história do estado.

Nas redes sociais, o senador informou que o CV foi à Ucrânia fazer treinamento para esse tipo de atentado contra a polícia, o que teria motivado ele a apresentar um projeto de lei no Senado.

“Alguém ainda acha que eles não são terroristas? Por isso, apresentei o PL 4597/2025, que inclui como qualificadora ao crime de homicídio o uso de drones ou dispositivos remotos. Uma resposta firme à sofisticação das ações criminosas que ameaçam nossas forças de segurança e a população”, publicação em seu perfil no X.

Megaoperação

A Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região e quatro policiais.

Foram presos 113 suspeitos e apreendidos 10 menores. Os agentes recolheram 118 armas, incluindo 91 fuzis, além de explosivos e drogas. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público.

Tags:

Comando Vermelho Flávio Bolsonaro Operação Contenção projeto de lei

x