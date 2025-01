Arthur Lira lamenta morte do pai: “Meu herói”

Arthur Lira e o pai, Benedito de Lira - Foto: Reprodução

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a morte do seu pai, o prefeito reeleito de Barra de São Miguel (AL), Benedito de Lira, aos 82 anos, que faleceu na manhã desta terça-feira, 14.

“Meu pai, meu herói, minha referência, nos deixou hoje, aos 82 anos. Um sentimento de vazio, dor e tristeza profunda toma meu coração e da nossa família. Mas ele, o nosso Biu de Lira, nos ensinou a enfrentar as frustrações, a levantar a cabeça e seguir em frente”, disse Lira em publicação no Instagram.

Biu de Lira enfrentava um câncer e estava internado desde o ano passado. O sepultamento será realizado na quarta,15, às 10h, no Cemitério Parque das Flores, em Maceió. O velório deve começar ainda nesta terça.

“Homem honrado, lutador, fez de sua vida exemplo de superação permanente. Sempre comprometido com os mais humildes, o que não faltava ao nosso Biu era disposição para salvar e melhorar a vida das pessoas. Lutou até o fim, manteve-se firme no trabalho até as últimas forças”, declarou Lira em legenda de foto compartilhada na rede social.

No início do ano Benedito não compareceu à cerimônia de posse na prefeitura de Barra de São Miguel, cargo para o qual foi reeleito por conta do problema de saúde.

