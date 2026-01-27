Menu
SESSÃO DE ABERTURA

Assembleia Legislativa da Bahia retoma os trabalhos na próxima semana

Cerimônia de abertura do ano legislativo contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT)

Redação

Por Redação

27/01/2026 - 19:12 h

Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia.
Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. -

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza, na próxima terça-feira, 3, a partir das 10h, a sessão de retomada dos trabalhos, após o fim do recesso parlamentar. A cerimônia de abertura do ano legislativo contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que vai apresentar a tradicional Mensagem Anual de Governo.

A leitura do documento é uma prática comum e constitucional, oportunidade em que o chefe do Executivo faz uma prestação de contas das ações executadas pela administração estadual no exercício anterior e manifesta a intenção de realizar projetos e programas, com metas e prioridades para 2026, beneficiando diversos setores da gestão pública.

As mais importantes autoridades civis e militares costumam participar da cerimônia, que será conduzida pela presidente Ivana Bastos, a primeira mulher a assumir o mais alto cargo da instituição política em mais de 190 anos de existência.

“Mais do que uma tradição em que o governador reafirma seu respeito democrático ao Parlamento, este ato formal renova a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo, que caminham juntos em defesa da população baiana, sempre com harmonia e independência. Esta Assembleia, por meio da Mesa Diretora e de todos os seus parlamentares, tem o firme propósito de contribuir para a geração de emprego e renda, fortalecer o desenvolvimento dos municípios e promover o bem-estar social dos baianos", destacou a presidente da Alba.

Ritual

A sessão solene, que marca o início do ano legislativo, segue um ritual que vai movimentar, desde as primeiras horas da manhã, um grupo de servidores públicos na área externa do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Elaborada pelo Cerimonial e Assistência Militar da Casa, a programação começa com a formação da Guarda de Honra, juntamente com a Banda de Música Maestro Wanderley, da Polícia Militar da Bahia. O protocolo prevê ainda que as autoridades serão recepcionadas na rampa de acesso ao prédio principal da Assembleia, sendo encaminhadas para o Plenário Orlando Spínola.

Momentos antes da chegada do governador, a presidente Ivana Bastos cumpre a tradição de passar em revista a tropa da PM, que desfila em continência ao Poder Legislativo. Já na presença do chefe do Executivo, a cerimônia militar prossegue com uma saudação (exórdio) em homenagem ao governador.

Em seguida, a chefe do Legislativo baiano acompanhará o governador até o Salão Nobre da Casa, onde o gestor aguardará o início da sessão. Logo depois, a deputada Ivana declara aberta a sessão, compõe a mesa de honra e designa uma comissão suprapartidária, composta de deputados e deputadas, para conduzir o governador até o plenário.

Depois da execução do Hino do Brasil, a presidente da Alba vai fazer uma breve saudação aos presentes, concedendo, posteriormente, a palavra ao governador Jerônimo Rodrigues para que faça seu pronunciamento, direto da tribuna. Após o discurso, a deputada agradecerá a presença de todos durante a sessão solene, ato que será encerrado com a execução do Hino ao 2 de Julho, uma exaltação aos heróis da Independência da Bahia.

x