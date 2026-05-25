Atabaques podem entrar nas exceções da Lei do Silêncio em Salvador

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Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Salvador propõe alterar a Lei do Silêncio da capital baiana, que estabelece limites de ruídos permitidos e punições para poluição sonora, para incluir atabaques e outros instrumentos litúrgicos entre as exceções autorizadas pela legislação.

Na prática, a proposta busca garantir que cerimônias religiosas, especialmente de religiões de matrizes africanas, possam utilizar instrumentos de percussão sem risco de restrições por emissão sonora.

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O texto foi protocolado na última sexta-feira, 22, pelo vereador João Cláudio Bacelar (Podemos).

O vereador João Cláudio Bacelar - Foto: Antonio Queiros / CMS

Combate à intolerância religiosa

Atualmente, a Lei do Silêncio de Salvador já prevê exceções para hinos, cânticos religiosos, sinos e sistemas de som usados em templos, mas não menciona instrumentos percussivos, como os atabaques.

Segundo João Cláudio Bacelar, essa ausência gera insegurança jurídica e pode abrir espaço para denúncias e restrições contra terreiros e manifestações religiosas afro-brasileiras.

“A inclusão expressa dos atabaques no rol de exceções da legislação municipal não representa privilégio, mas sim a correção de uma lacuna normativa, garantindo tratamento equânime em relação às demais manifestações religiosas já contempladas”, justificou o parlamentar.

A proposta destaca a capital baiana como um dos principais centros de religiões de matrizes africanas do país e afirma que os terreiros têm papel importante na preservação cultural e histórica da cidade.

Sem mudanças na fiscalização

Apesar da flexibilização para o uso litúrgico, o projeto deixa claro que a prefeitura continuará podendo fiscalizar casos de excesso de barulho ou uso inadequado dos instrumentos litúrgicos.

O texto afirma que a autorização vale para atividades religiosas realizadas em espaços apropriados e de forma compatível com os rituais.

Para virar lei, a proposta ainda precisa ser aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).