Atacante do Brasil na última Copa se pronuncia sobre escala 6x1: "Mandar prender"

O primeiro jogador de futebol que opinou publicamente sobre tal assunto. - Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O atacante Richarlison, que atua no Tottenham, utilizou as redes sociais para expressar sua opinião sobre o assunto que mais está movimentando as notícias brasileiras: o final da escala de trabalho 6x1.

No Threads, o jogador afirmou ser contra ao formato de escala: "Quem inventou esse 6x1? Pode mandar prender já. Trabalhador também tem vida".

Leia mais:

>> Erika Hilton comemora após atingir assinaturas para PEC da jornada

>> “Tenho boa expectativa”, diz Jerônimo sobre PEC do fim da escala 6x1

>> Salvador terá ato em favor do fim da escala 6x1; saiba onde

Richarlison é o primeiro jogador de futebol a opinar publicamente sobre o assunto. Atualmente, esse debate tem sido um dos, se não o mais discutido no Brasil, com a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) reduzindo a jornada do trabalhador.

A PEC já atingiu e passou o número mínimo de assinaturas para começar a ser transitada no Congresso Nacional.

A opinião do atleta foi parabenizada por algumas pessoas, que chegaram a chamar Richarlison de "sensato.