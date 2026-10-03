AtlasIntel: Em Sergipe, pesquisa indica segundo turno para governador e Lula com 56% dos votos

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A nova pesquisa AtlasIntel sobre as eleições de 2026 aponta que a disputa pelo Governo de Sergipe deverá ser definida em segundo turno. Nos votos válidos, Fábio (PSD) aparece com 46,6%, enquanto Valmir de Francisquinho (Republicanos) soma 40,8%. Ricardo Marques (PL) tem 9%, seguido por Dr. Helton (PSOL), com 3,2%.

O levantamento divulgado neste sábado, 03, considera como votos válidos apenas aqueles destinados aos candidatos, excluindo brancos, nulos e eleitores que não souberam responder. É esse recorte que serve de referência para a definição do resultado eleitoral.

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Cenário de votos válidos - Foto: AtlasIntel

Com os atuais percentuais, Fábio e Valmir seriam os dois candidatos que avançariam para a segunda etapa da disputa pelo governo sergipano.



Fábio e Valmir aparecem próximos em eventual segundo turno

A AtlasIntel também testou como ficaria uma eventual disputa entre os dois primeiros colocados. No cenário de votos válidos, Fábio aparece com 50,9%, enquanto Valmir registra 49,1%.

No resultado geral, sem retirar brancos, nulos e eleitores que não souberam responder, Fábio tem 47,8% das intenções de voto, contra 46% de Valmir. Outros 6,2% correspondem à soma dos que optariam por branco ou nulo e dos que não souberam responder.

A pesquisa também simulou confrontos diferentes. Contra Ricardo Marques, Fábio registra 60,4% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL aparece com 39,6%. Já em um eventual segundo turno entre Valmir e Ricardo, o candidato do Republicanos teria 64,5%, contra 35,5%.

Cenário de segundo turno - Foto: AtlasIntel

Cenário geral do primeiro turno



No resultado geral do primeiro turno, Fábio aparece com 45,2% das intenções de voto, seguido por Valmir, com 39,7%. Ricardo Marques soma 8,8%, enquanto Dr. Helton tem 3,2%.

Taty Cristina de Jesus (DC) aparece com 0,4% e Emanuel Cacho (PSDB), com 0,1%. Brancos e nulos representam 1,5%, enquanto 1,1% dos entrevistados não souberam responder.

Na comparação com a rodada anterior, Fábio passou de 41,3% para 45,2% no cenário geral de primeiro turno. Valmir foi de 34,2% para 38,7%. Ricardo Marques, por outro lado, passou de 14,4% para 8,8%.

Cenário primeiro turno, votos totais - Foto: AtlasIntel

Lula chega a 56% dos votos válidos em Sergipe



Na disputa pela Presidência da República, Lula (PT) aparece com 56% dos votos válidos no primeiro turno em Sergipe, contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL).

Augusto Cury (Avante) registra 4,5%, Renan Santos (Missão) tem 1,3% e Ronaldo Caiado (PSD), 1,2%. Os demais candidatos somam 0,9%.

No cenário geral, antes do cálculo dos votos válidos, Lula aparece com 55,2% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 35,4%. Augusto Cury registra 4,4%, Renan Santos, 1,3%, e Caiado, 1,2%. Outros candidatos somam 0,9%. Brancos e nulos representam 0,6%, e 1% não soube responder.

Cenário do primeiro turno presidencial - Foto: AtlasIntel

Lula amplia percentual em eventual segundo turno



A pesquisa também simulou um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. No resultado geral, o petista aparece com 57,5%, enquanto Flávio registra 38,4%. Brancos e nulos somam 2,7%, e 1,5% não soube responder.

Considerando somente os votos válidos, Lula chega a 59,9%, contra 40,1% de Flávio Bolsonaro.