AtlasIntel: tarifa contra Brasil faz rejeição a Trump disparar

Donald Trump - Foto: AFP

Após impor tarifa de 50% contra produtos brasileiros, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê sua imagem derreter entre os brasileiros, segundo a pesquisa Latam Pulse/AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 15.

O levantamento mostra que a avaliação negativa do republicano subiu de 57,6% em abril para 63,2% em julho, enquanto a imagem positiva recuou de 38,2% para 31,9% no mesmo período. Outros 4,8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar.

| Foto: Reprodução

Já a percepção dos brasileiros sobre os Estados Unidos também foi majoritariamente negativa. Segundo os dados, 50,5% dos entrevistados disseram ter uma imagem negativa do país, enquanto 45,9% declararam ter uma visão positiva. Outros 3,7% não souberam ou preferiram não responder.

| Foto: Reprodução

Apesar das críticas e dos resultados, a imagem positiva teve uma leve alta, passando de 45% para 45,9% entre abril e julho. Já a visão negativa também cresceu, de 49% para 50,5%, indicando um aumento na polarização da opinião pública brasileira em relação ao governo norte-americano.

Desempenho de Trump

A maior parte dos brasileiros avalia de forma crítica o desempenho de Donald Trump à frente da presidência dos EUA. De acordo com a pesquisa Latam Pulse/AtlasIntel, 59,9% dos entrevistados têm uma percepção negativa sobre sua gestão, enquanto 36,3% manifestam opinião favorável. Outros 3,9% não souberam ou preferiram não responder.

As avaliações do líder norte-americano ocorreram durante a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Trump, anunciou, no último dia 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil.

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os dados revelam não apenas um aumento na rejeição ao republicano, mas também uma crescente desconfiança em relação aos Estados Unidos, sinalizando um grande impacto político da medida na opinião pública nacional.

Pesquisa Latam Pulse Atlas & Bloomberg

O levantamento Latam Pulse ouviu 2.841 brasileiros entre os dias 11 e 13 de julho de 2025, por meio da metodologia Atlas RDR, feita pela internet. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.