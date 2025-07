AtlasIntel: Lula representa Brasil melhor que Bolsonaro no exterior

Lula representa melhor o Brasil do que Bolsonaro, aponta AtlasIntel - Foto: Reprodução / Band

O governo Lula (PT) está bem avaliado quando o assunto é política externa. De acordo com a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 15, 60,2% dos entrevistados aprovam a diplomacia sob a liderança do petista, enquanto 38,9% desaprovam.

Os dados mostram uma avaliação positiva crescente neste quesito desde o primeiro ano da gestão do atual presidente. Em novembro de 2023, os números estavam apertados, mostrando o apoio de 49,6% contra 47,3%. Com o passar do tempo, a aprovação disparou e hoje a diferença para a desaprovação é de 21,3%.

Gráfico mostra melhora em aprovação da política externa de Lula | Foto: AtlasIntel

A pesquisa aconteceu entre os dias 11 e 13 de julho, no rastro do anúncio da taxação de 50% aos produtos brasileiros feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A amostra ouviu 2.841 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Imagem no exterior

A AtlasIntel/Bloomberg também questionou os entrevistados sobre quem representa melhor o Brasil no plano internacional: Lula ou Jair Bolsonaro (PL). Para a grande maioria, 61,1%, Lula ganha neste quesito. Já 38,8% preferem Bolsonaro.

O histórico neste recorte também mostra um descolamento das avaliações entre os dois mandatários. Em novembro de 2023, 51% dos eleitores escolheram o petista e outros 44,3% ficaram com o ex-presidente. Lula teve uma melhora de 10% e Bolsonaro caiu 5,5%.