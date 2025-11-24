Audiência debate criação de nova Universidade Federal em Feira

Criação de uma nova Universidade Federal em Feira de Santana foi pauta de audiência pública, nesta segunda-feira, 24. - Foto: Divulgação

A criação de uma nova Universidade Federal em Feira de Santana foi pauta de audiência pública realizada nesta segunda-feira (24), no Teatro do Centro de Convenções do município.

O debate integrou as Comissões de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e da Câmara Municipal de Feira de Santana, a partir de proposição conjunta do deputado estadual Robinson Almeida (PT) e do vereador Professor Ivamberg Lima (PT). A atividade reuniu parlamentares, especialistas do meio acadêmico, gestores públicos, representantes do setor produtivo, entidades civis e estudantes.

Robinson Almeida destacou que o objetivo central da audiência foi consolidar subsídios técnicos, pedagógicos e estruturais para fortalecer a demanda junto ao Governo Federal pela implantação da instituição. O parlamentar ressaltou que Feira de Santana já dispõe de áreas doadas para instalação dos campi e conta com estudos de viabilidade elaborados pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

“Em setembro, entregamos ao Ministério da Educação uma documentação com análises detalhadas que demonstram a pertinência e a capacidade do município para sediar uma nova universidade federal. A união de forças políticas, do setor empresarial e das entidades culturais é essencial para priorizar Feira de Santana na próxima etapa de expansão do ensino superior no Brasil”, afirmou.

Com aproximadamente 600 mil habitantes, conforme o Censo 2022 do IBGE, Feira de Santana exerce influência regional sobre quase 100 municípios do entorno. O município se consolida como polo estratégico nas áreas de serviços, logística, indústria e produção científica e cultural. No entanto, na esfera pública de ensino superior, conta apenas com a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e com o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (Cetens), unidade vinculada à UFRB.

O deputado federal Zé Neto (PT), vice-líder do Governo Lula na Câmara, defendeu que o avanço educacional é determinante para o desenvolvimento econômico.

“A implantação de uma universidade federal ampliaria a capacidade de inovação da região e geraria novas oportunidades de emprego e renda. A proposta está madura e deve ser perseguida como um projeto estruturante para Feira de Santana e para a Bahia”, reforçou.

Para o vereador Ivamberg, a segunda maior cidade do estado reúne condições demográficas e econômicas que justificam a instalação da instituição. “Uma universidade federal terá impacto direto em ensino, pesquisa e extensão, promovendo transformação social em grande escala. É um investimento de Estado com retorno coletivo garantido”, declarou, ao reiterar apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a priorização do projeto.

Durante a audiência, a reitora da UFRB, Georgina Gonçalves, reafirmou o compromisso institucional da universidade com a expansão da educação superior. As professoras Luciana Maciel e Jéssica Ribeiro apresentaram o estudo técnico que fundamenta a criação da nova universidade, planejada para atender uma área de influência estimada em 1,8 milhão de pessoas nos territórios do Portal do Sertão, Sisal e Bacia do Jacuípe.

Segundo os dados expostos, há cerca de 1,5 milhão de jovens baianos entre 17 e 24 anos aptos a ingressar no ensino superior, configurando um cenário favorável à ampliação da oferta pública. A projeção indica potencial de impacto duradouro no desenvolvimento regional, especialmente em áreas tecnológicas, científicas e de inovação.

O evento contou com a participação de representantes de entidades acadêmicas, movimentos sociais e instituições ligadas ao desenvolvimento regional, entre eles o Instituto Pensar Feira, o Instituto de Educação e Desenvolvimento (Ined), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e gestores municipais. A primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, professora da UFRB, acompanhou a audiência.

Ao final, o deputado Robinson Almeida anunciou que será elaborado um relatório técnico com todas as propostas e contribuições apresentadas. O documento será encaminhado aos governos estadual e federal como parte das ações de incidência política para a implantação da Universidade Federal de Feira de Santana.