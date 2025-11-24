Veja os nomes da lista tríplice para vaga de desembargador no TRT-BA

Sessão do Pleno aconteceu no antigo Plenário da sede de Nazaré. - Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) definiu, nesta segunda-feira, 24, os nomes que vão compor a lista tríplice para a escolha do novo desembargador da Corte, destinada ao quinto constitucional da advocacia. A vaga foi aberta após a aposentadoria do desembargador Alcino Felizola.

A lista será composta pelos advogados Christianne Gurgel e Mirela Possídio, que ficaram empatadas com 18 votos e Marcos Flávio, que obteve 15 votos.

Agora, a lista com o trio será enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que escolherá um deles para compor o quadro de desembargadores do TRT-BA.

A sessão do Pleno, iniciada às 13h30, foi realizada de forma excepcional no antigo Plenário da sede de Nazaré. A mudança temporária ocorreu porque a nova sala de sessões no Fórum 2 de Julho, recentemente inaugurado na Avenida Paralela, ainda não está totalmente apta para receber as atividades do colegiado.